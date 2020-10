VOTRE SITE internet en toute simplicité

Vous souhaitez que votre structure communique plus efficacement, et faire partager vos activités au plus grand nombres (adhérents, partenaires, institutionnels...); France Promo Gym vous propose des sites clé en main, spécifique à la Gymnastique.Plus besoin d'être informaticien, ni même webmaster pour avoir son site.Les portails PRIMO et EXPERT édités par France Promo Gym, vous fournissent tous les outils pour gérer simplement et efficacement votre site d'information.Un système de gestion si simple qu'il vous décharge de toute contrainte technique !Flexibilité et personnalisation du design de votre portail.Gestion en réseau d'une véritable équipe de rédaction, avec la possibilité d'attribuer des droits d'accès à un nombre de contributeurs illimités avec mot de passe personnel.Découvrez le tout dernier design (photo de droite) que vous pouvez adopter pour VOTRE site. Edité par France Promo Gym, cliquez sur la photo pour voir le site démo.Ou DONNEZ-VOUS une idée de votre prochain site en visitant notre ESPACE REFERENCE , plus de 50 clients nous font confiance depuis 2004 !Contactez-nous pour plus d'informations.